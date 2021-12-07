Різке похолодання в районі Денвера, столиці американського штату Колорадо, викликало сильні низхідні пориви вітру, які підняли гігантську хмару пилу, що огорнула місто. У мережу потрапило ефектне відео, в якому небо затягує хмарою, і зникають контури будівель та навколишніх гір. Як зазначили користувачі мережі, це схоже на сцену з апокаліптичного фільму.

A haboob hit Denver це після того, як сильні winds від сильних залізних front pushed over the dusty plains. #Haboob #Denver #Dust #DecemberInDenver pic.twitter.com/qPdNsy6iwt — Rain or Shine I'm Andy Stein (@AndySteinWx) December 5, 2021

Це явище відоме під назвою «хабуб». І воно нетипове для цього регіону. Хабуб пов'язаний зі стрімким рухом холодного атмосферного фронту, попереду якого утворюється стіна пилу заввишки до 1,5 кілометра та шириною до 30.

Посуха цього року висушила ґрунти на східних рівнинах, створюючи частинки, які тепер були викинуті у повітря.

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