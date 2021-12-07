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Світ

Місто Денвер у США накрила пилова буря — ефектне відео

13:06 7 грудня 2021
Хмара пилюки над Денвером

Різке похолодання в районі Денвера, столиці американського штату Колорадо, викликало сильні низхідні пориви вітру, які підняли гігантську хмару пилу, що огорнула місто. У мережу потрапило ефектне відео, в якому небо затягує хмарою, і зникають контури будівель та навколишніх гір. Як зазначили користувачі мережі, це схоже на сцену з апокаліптичного фільму.

Це явище відоме під назвою «хабуб». І воно нетипове для цього регіону. Хабуб пов'язаний зі стрімким рухом холодного атмосферного фронту, попереду якого утворюється стіна пилу заввишки до 1,5 кілометра та шириною до 30.

Посуха цього року висушила ґрунти на східних рівнинах, створюючи частинки, які тепер були викинуті у повітря.

Раніше «ФАКТИ» писали — Туреччину атакував потужний ураган: загинули чотири людини.

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