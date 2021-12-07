Найпопулярніше відео року на TikTok: кішка із пластиковими стаканчиками набрала 185 мільйонів переглядів

Названо найпопулярніше з усіх британських відео 2021 року у соцмережі TikTok. Як пише видання Daily Mail, ним став ролик з кішкою на ім'я Мія, яка під звуки музики з фільму «Місія нездійсненна» долає перешкоду, побудовану з пластикових стаканчиків. Відео набрало майже 185 мільйонів переглядів та майже 11 мільйонів лайків. Армія фанатів білої та пухнастої Мії, власник якої під ніком @mmeowmmia регулярно публікує відео зі своєю улюбленицею, перевищує 2,6 мільйона осіб.

Друге місце зайняло освітнє відео в галузі медицини, в якому пояснюють, як користуватися мішками для стоми. Воно має 171 мільйон переглядів.

На третьому рядку — відео чищення брудного басейну (146,2 мільйона переглядів).

А найпопулярнішим відео на TikTok є ролик, який був опублікований у 2019 році. Американський відеомонтажер, фокусник і майстер оптичних ілюзій Зак Кінг показав, як він чудово «літає на мітлі» у стилі Гаррі Поттера – за допомогою дзеркала та скейту. Ролик наразі набрав близько 2,2 мільярда переглядів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Різними мовами: американка взяла з притулку собаку, який розуміє лише іспанську — відео.

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