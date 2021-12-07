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16-річний підліток помер від страху на атракціоні жахів «Будинок з привидами»

12:00 7 грудня 2021
Палата у лікарні

16-річний підліток, ім'я якого не розголошується, відвідав на канікулах разом зі своїм другом популярний атракціон жахів «Будинок з привидами» у місті Бентонг у Малайзії. Однак те, що передбачалося як розвага, обернулося трагедією. При черговій несподіваній появі «примари», зляканий школяр раптово звалився, втративши свідомість. Виявилося, що у нього серцевий напад. Хлопчика намагалися реанімувати, але всі зусилля виявилися марними.

Як пише видання AsiaOne, поліція класифікувала інцидент як «раптову смерть». Тіло підлітка відправлено до міста Малакка, де він жив разом із сім'єю.

Раніше «ФАКТИ» писали — Травми, забої та компресійний перелом: під Полтавою дівчинка постраждала під час стрибків на батуті.

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