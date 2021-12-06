Собача робота: поліція Нью-Йорка представила календар зі службовими псами

Поліція Нью-Йорка презентувала календар під назвою «К-9 та друзі» на 2022 рік вартістю 25 доларів за штуку. Як пише видання New York Post, кошти будуть передані на благодійні цілі.

У календар увійшли фотографії службових собак із кінологічного поліційного відділу К-9. Більшість з цих псів отримали прізвиська на честь загиблих офіцерів поліції. Всі вони мають різні таланти: хтось патрулює метро і забезпечує безпеку пасажирів, хтось може розшукувати наркотики або навіть винюхувати комп'ютерні чіпи, а хтось просто вміє знімати стрес, зберігаючи людям психічне здоров'я. Традиція публікації таких календарів розпочалася у 2016 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Напівголі австралійські пожежники вразили мережу, знявшись для календаря разом з милими тваринами.

Фото NYPD

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