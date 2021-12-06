«Кинув батька під автобус»: принца Гаррі звинуватили в тому, що він підставив принца Чарльза

Принц Гаррі ризикнув викликати нову сварку в королівській сім'ї, виступивши з публічною заявою, в якій відмежувався від бізнесмена із Саудівської Аравії Махфуза Марея Мубарака бен Махфуза. Раніше у Британії спалахнув скандал, внаслідок якого Майкл Фосетт, радник отця Гаррі принца Чарльза, змушений був залишити посаду благодійного фонду Його Високості після звинувачень у торгівлі орденами. Колишнього камердинера принца Уельського звинуватили в тому, що у 2016 році він в обмін на щедру пожертву у фонд сприяв отриманню Махфузом ордена Британської імперії. Робилося це нібито без відома Чарльза.

Сам Махфуз заперечував, що «купував» орден, наполягаючи на тому, що він відомий філантроп, який безоплатно жертвує гроші різним організаціям.

5 грудня видання The Sunday Times повідомило, що принц Гаррі у 2013 році погодився зустрітися з бізнесменом після того, як той зробив пожертвування у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів в один із благодійних фондів, якими займався Гаррі.

У відповідь на цю заяву Гаррі гнівно заявив, що «розчарований» тим, що газета «вирішила заохочувати спекуляції, свідомо роблячи розпливчасті повідомлення, намагаючись створити фальсифікований зв'язок між герцогом Сассекським і скандалом з орденами, про який він не знав і не брав участі в ньому». Гаррі заявив, що він та його радники розірвали всі стосунки з Махфузом у 2015 році. І більше не приймали жодних пожертвувань «на тлі зростаючого занепокоєння з приводу його мотивів».

«У герцога була одна запланована зустріч із ним майже вісім років тому. Він не познайомив його з жодним членом королівської сім'ї та висловлював занепокоєння з приводу цього дарувальника», — йдеться у заяві від імені Гаррі.

Проте, як зазначають британські ЗМІ, цим Гаррі підставив під удар принца Чарльза. «Він кинув свого власного батька під автобус», — пише журналістка видання Daily Mail Ребекка Інгліш. Гаррі, що влаштувався в Каліфорнії, та який раніше звинувачував Чарльза у неправильних методах виховання дітей і припиненні фінансування їхньої з Меган Маркл сім'ї, підкреслив свою прозорливість та почуття власної переваги, давши зрозуміти, що батько чи то навмисно не прислухався до його попереджень щодо бізнесмена, чи взагалі не був у курсі підозр сина.

«Подібно до того, як існує поняття колективної відповідальності на рівні кабінету міністрів, так і в межах королівської сім'ї: захищайте свою позицію прямо і по суті всіма засобами, але не коштом ваших близьких», — пише видання. І додає, що, якби Гаррі був такий стурбований мотивами саудівського мільярдера, він, звичайно, міг би попередити свого батька. Адже не було секретом те, що Махфуз став великим спонсором благодійної діяльності Чарльза.

Також Гаррі міг би повернути гроші, передані його благодійному фонду Sentebale, якщо підозрював бізнесмена у непорядності.

«Гаррі шукає будь-який привід, щоб завдати батькові удару і покритикувати його. Це сумно», — пише також біограф принца Анджела Левін.

Раніше, як писали «ФАКТИ», принца Чарльза назвали саме тим «расистом» із королівської родини, який образив Меган Маркл.

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