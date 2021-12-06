Україна стане для Росії «другим Афганістаном»: сенатор США зробив попередження Кремлю

Якщо Росія, яка зосередила біля кордонів з Україною величезну кількість військової техніки та особового складу, піде далі у своїх діях, то для Москви Україна може стати новим Афганістаном.

Про це на каналі CNN заявив американський сенатор, член Комітету з закордонних справ Кріс Мерфі.

Сенатор висловив сподівання, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним, намічена на 7 грудня, принесе результати.



«Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо Росія вирішить піти далі, і це наша робота у Конгресі бути дипломатичними, політичними та військовими партнерами України», — додав законодавець.

Мерфі закликав уряд США збільшити обсяги постачання летального озброєння в Україну.

Його підтримала присутня в студії колега Сенату від Республіканської партії Джонні Ернст. Вона закликала Байдена бути «дуже чітким та дуже сильним» під час спілкування з Путіним. Сказати президенту РФ, що США захистить Україну та надасть їй допомогу. А також те, що Америка виступає проти запуску «Північного потоку-2».

Нагадаємо, український військовий експерт Анатолій Кравчук вважає, що концентрацією російських військ на українських кордонах Путін хоче змусити Україну прийняти його «правила гри», а також додавити Європу в енергетичному питанні.

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