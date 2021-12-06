Італієць, який намагався обдурити медиків, підставивши для щеплення силіконову руку, піде під суд

50-річний житель італійського міста Б'єлла у регіоні П'ємонт вирішив отримати COVID-сертифікат без вакцинації. Як повідомляє видання Il Giornale d'Italia, він з'явився на щеплення з силіконовою рукою, яку намагався підставити під укол. Проте медсестра розкрила обман — «шкіра» на руці була надто світлою та дивною на дотик. Медики викликали поліцію.

Справу передано до прокуратури. Італійцю доведеться постати перед судом за звинуваченням у шахрайстві.

«Це було б смішно, якби йшлося не про вчинок величезної серйозності, неприйнятний через жертви, які пандемія змушує платити всю нашу спільноту — з погляду людських життів та соціальних та економічних витрат», — заявив губернатор П'ємонта Альберто Сіріо. І подякував відповідальним медичним працівникам, які звернулися до поліції.

Раніше «ФАКТИ» писали — Після першого щеплення імунітет пригнічений, тому людина може легко заразитися COVID-19.

Фото Pixabay

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