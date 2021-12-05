«Багато рухів стегнами»: принц Вільям розповів, чим його діти займаються вранці на кухні

Принц Вільям, який нещодавно разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон та її родичами відвідав виступ Королівського вар'єте, взяв участь у записі подкасту для Apple Fitness+, в якому серед іншого розповів про музичні уподобання своєї сім'ї. Як повідомляє Daily Express, герцог Кембриджський зізнався, що вранці у них удома на кухні його старші діти принц Джордж і принцеса Шарлотта часто сваряться через те, яку включити пісню. Тому батько встановив для них черговість: одного дня вирішує Джордж, другого — Шарлотта. Наразі улюбленим їхнім хітом є пісня «Waka Waka» колумбійської зірки Шакіри.

«По ходу справи там багато рухів стегнами. Багато переодягань», — сказав він. Особливо цим захоплюється шестирічна Шарлотта, яка бере приватні уроки танців. Вона переодягається в різні костюми, у тому числі й ті, в яких займається балетом, і пускається в шалені танці, бігаючи по кухні. А її молодший брат, трирічний принц Луї, слідує за нею по п'ятах, намагаючись повторювати.

«Це справді щасливий момент, коли діти просто насолоджуються танцями, метушнею та співом«…, — каже Вільям.



«Що мене вражає, то це те, наскільки мої діти успадкували любов моєї родини до музики», — додав принц.



Вільям сказав, що не любить рано вставати. А якщо це доводиться робити, прокидатися йому допомагає трек AC/DC Thunderstruck.

Він також згадав, як у дитинстві він зі своїм молодшим братом принцом Гаррі та їхньою матір'ю принцесою Діаною співали хіт Тіни Тернер Simply The Best, коли вона везла їх до школи-пансіону, де вони навчалися. Діана була за кермом. Разом із ними у машині був поліцейський, який іноді теж підспівував.

А також принц розповів про те, яке збентеження пережив, коли попзірка Тейлор Свіфт витягла його «як цуценя» на сцену під час благодійного концерту у 2013 році та змусила співати разом із нею та Джоном Бон Джові.

Під час розповіді Вільям гуляв околицями королівського палацу Сандрінгем у графстві Норфолк. 6 грудня вийде різдвяний випуск серії тренувань з ходьби Time to Walk у сервісі Fitness+ за участю Вільяма.

Раніше «ФАКТИ» писали, що королева Єлизавета не схвалює звичку Кейт Міддлтон та принца Вільяма проводити багато часу на кухні.

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