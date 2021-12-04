Хто є хто: ватажків бойовиків «ДНР» та «ЛНР» офіційно прийняли до «партії Путіна»

Ватажки самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник стали ще ближчими до країни-агресора — 4 грудня їх обох прийняли до правлячої в Росії партії «Єдина Росія».

За повідомленням партійного сайту, «урочисту» церемонію провели перед відкриттям третього етапу з'їзду «єдиноросів».

Примітно, що компанію їм склали також глава республіки Мордовія та голови обласних адміністрацій РФ.

Нагадаємо, свій намір вступити до партії Путіна Пушилін озвучив ще влітку 2021 року, назвавши це «абсолютно правильним кроком» і натякнувши, що чекає такого ж рішення від усіх чиновників «недореспубліки».

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