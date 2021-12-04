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Польські прикордонники затримали двох громадян України на кордоні з Білоруссю: названо причину

15:17 4 грудня 2021
Польські прикордонники затримали двох громадян України на кордоні з Білоруссю: названо причину

У Білорусі триває мігрантська криза, в яку втягнуто також громадян України та Польщі.

Як повідомила Прикордонна служба останньої країни, лише протягом доби 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі було зафіксовано 62 спроби незаконного перетину кордону, причому мігрантам намагалися допомогти двоє громадян України, один громадянин Афганістану та один — Польщі.

Подробиць прикордонники не наводять, тож доля затриманих українців наразі не відома.

Нагадаємо, що в кінці листопада російські Telegram-ресурси розповсюдили відео, на якому нібито зафіксовано розстріл українськими військовими мігрантів, які прорвалися з Білорусі на територію Зони відчуження під Чорнобилем. Українські силовики назвали ролик фейковим і запевнили, що появи груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, в т. ч. в районі Чорнобильської зони не було.

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