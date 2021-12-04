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Вторгнення Росії в Україну: Байден пообіцяв «набір ініціатив» та анонсував «довгу розмову» з Путіним

8:30 4 грудня 2021
байден

Президент США Джо Байден готує «набір ініціатив», спрямованих проти політики російського президента Володимира Путіна в Україні. Про це американський лідер оголосив, виступаючи в Білому домі. Як повідомляє CNN, Байден заявив, що постійно підтримує зв'язок як з європейськими союзниками, так і з українськими офіційними представниками.

Коментуючи побоювання щодо нового вторгнення РФ в Україну, Байден заявив, що готує: «набір ініціатив, щоб Путіну було дуже, дуже важко йти вперед і зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити».

Американський президент підтвердив, що у нього найближчим часом дійсно запланована відеоконференція з Путіним, і розмова буде довгою. Щодо політичних «червоних ліній», які згадувалися Путіним, Байден заявив, що жодних таких ліній він не сприймає.

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Дата та час перемовин Байдена з Путіним поки що не називаються, але вже оголошено, що головною темою стане ситуація в Україні. Російська сторона припускає, що, можливо, розмову буде організовано 7 грудня.

Фото joebiden/Facebook

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