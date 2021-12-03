«Білоруський вокзал», «Я родом із дитинства»: померла актриса Ніна Ургант

У Росії померла радянська та російська актриса, народна артистка СРСР Ніна Ургант. Глядачі запам'ятали її за фільмами «Білоруський вокзал», «Я родом із дитинства», «Сини йдуть у бій». Ніні Ургант було 92 роки. Кілька років тому вона зізналася, що страждає на хворобу Паркінсона.

Ніна Ургант та її сім'я

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Ніна Ургант розповідала, що акторкою бути не збиралася, а до театрального інституту потрапила випадково — ВНЗ знаходився якраз навпроти гуртожитку, де зупинилася майбутня народна артистка і дівчина зайшла туди просто з цікавості. Ніну Ургант помітили та допустили до іспитів.

Кінокар'єра Ніни Ургант розпочалася у 1954 році з ролі Олечки у «Приборкувачці тигрів». Три роки після цього актрису не запрошували зніматися, оскільки роль була негативною. Пізніше, після низки епізодичних ролей, Ніна Миколаївна знялася у понад 60 фільмах. Востаннє Ніна Ургант з'явилася у кіно у картині «Азіат» у 2008 році.

З 1952 року Ургант грала у театрі. Починала з Ярославського академічного театру ім. Волкова, потім перейшла до Ленінградського театру ім. Ленінського Комсомолу. З 1962-го Ургант постійно брала участь у виставах Олександринського театру (раніше — Ленінградський державний академічний театр драми ім. Пушкіна).

Ніна Ургант та її сім'я

Ніна Ургант — мати актора Андрія Урганта та бабуся телеведучого Івана Урганта.

Нагадаємо, 29 листопада помер режисер Володимир Наумов, творець фільмів «Тегеран-43» та «Біг».

Фото urgantcom /Instagram, star_albumm/Instagram, incident22/Instagram

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