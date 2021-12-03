Кіт вразив мережу схожістю з персонажем із мультфільму «Шрек»

Рудий кіт з Нью-Йорка породи британська золота шиншила на прізвисько Піско прославився в мережі завдяки своїй разючій схожості з персонажем мультфільмів «Шрек 2» та «Кіт у чоботях». У нього такі ж величезні очі та зворушливий погляд — особливо, коли він випрошує у господині щось смачне.

Піско має власний Instagram-аккаунт, де у нього вже понад 614 тисяч підписників.

«Які очі!», «Він дуже милий», «Тільки подивіться на цю морду. Хто може відмовити, коли на тебе так дивляться», — пишуть його шанувальники.

Хазяйка Піско каже, що попри свою зовнішність плюшевої іграшки, раніше він не надто любив, щоб до нього торкалися. Однак згодом звик і тепер обожнює обійматися.

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