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На церемонії проводів Ангели Меркель з посади канцлера військовий оркестр зіграв хіт її молодості

11:00 3 грудня 2021
Ангела Меркель

У Берліні у дворі міністерства оборони відбулася урочиста церемонія проводів Ангели Меркель з посади канцлера ФРН. Цю посаду вона обіймала з 2005 року.

Через антикоронавірусні обмеження церемонія не була надто масштабною. На ній були присутні близько 200 людей.

У своїй прощальній промові Меркель подякувала медикам, які борються з пандемією, та побажала успіхів своєму наступнику Олафу Шольцу.

Військовий оркестр зіграв християнський гімн XVIII століття «Великий Боже, ми славимо тебе», романтичну пісню 1960-х років «Для мене проллється дощ із червоних троянд» акторки та співачки Гільдегард Кнеф, а також, на прохання самої 67-річної Меркель, виконав «хіт її молодості» — популярну композицію 1974-го року «Ти забув кольорову плівку» культової панк-рокерки з НДР Ніни Хаген, яка у 1976 році емігрувала на захід через конфлікт з комуністичною владою. Сама Меркель також виросла у Східній Німеччині.

Як повідомляє Deutsche Welle, церемоніальні проводи під назвою «Велика вечірня зоря» вважаються найвищою шаною, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Крім федеральних канцлерів, цей звичай використовується для вшанування федеральних президентів і міністрів оборони під час їхнього звільнення з посад. Традиція сягає XVI століття. Церемонія завжди проходить увечері — при світлі смолоскипів.

Раніше «ФАКТИ» писали — «За 16 років особисто для мене найбільшими викликами були дві події»: останнє інтерв'ю канцлера Ангели Меркель.

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