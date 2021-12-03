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Кіпр посилює правила в'їзду для туристів через штам «Омікрон»

10:00 3 грудня 2021
Кіпр

Після того, як через новий штам коронавірусу «Омікрон» у Великій Британії ввели нові правила для тих, хто приїжджає до країни, стало відомо, що влада Кіпру посилює умови в'їзду для іноземців. Про це заявив міністр охорони здоров'я Міхаліс Хадзіпантелас. Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook Консульський відділ Посольства України в Республіці Кіпр.

З 6 грудня всі туристи старше 12 років, які прибувають до країни повітряним чи морським транспортом незалежно від країни відправлення, повинні обов'язково здати ПЛР-тест на COVID-19. Його вартість для авіапасажирів становитиме 15 євро.

Мандрівники, що прибувають літаком, повинні пройти ПЛР-тест незалежно від того, чи є у них медичний сертифікат SafePass, який означає, що вони вилікувалися від інфекції COVID-19, повністю вакциновані або мають негативний тест на коронавірус.

Туристи, які прибувають морем для короткострокового відвідування (в основному це пасажир круїзних лайнерів), повинні мати негативний ПЛР-тест, що діє протягом найближчих 72 годин, а також безплатно пройдуть експрес-тест на антиген при висадці на берег.

Якщо результат виявиться позитивним, турист вирушить на двотижневий карантин власним коштом.

Ці правила діятимуть щонайменше до 10 січня 2022 року. Далі — по ситуації.

Раніше «ФАКТИ» писали — Омікрон настає: МЗС розповіло українцям, до яких країн їм не потрібно їздити.

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