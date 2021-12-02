Онлайн-шахрайка зачарувала волейболіста фото знаменитої супермоделі, видавши їх за свої — та виманила у нього 800 тисяч євро за 15 років

42-річний італійський волейболіст Роберто Каццаніга, який раніше виступав за збірну країни, став жертвою онлайн-шахраїв. Протягом останніх 15 років він передав загалом 800 тисяч євро своїй «віртуальній» подрузі, з якою його заочно познайомила їхня спільна знайома на ім'я Мануела. Як виявилося згодом, Мануела була на паях та розробляла схему шахрайства разом зі своїм бойфрендом.

Роберто ніколи не зустрічався особисто з дівчиною, яка назвалася Майєю та представилася моделлю. Він лише листувався з нею і розмовляв телефоном. Спортсмена зачарували фото, надіслані його новою знайомою. Насправді Майя використала знімки бразильської супермоделі Алессандри Амброзіо — колишнього «ангела» Victoria's Secret. Залишається тільки гадати, яким чином Каццаніга не впізнав на фотографіях одну з найвідоміших жінок у світі.

Олесандра

Фальшива супермодель виманювала у Роберто гроші — у тому числі й під приводом нібито тяжкої хвороби серця, яка потребує дорогого лікування. Волейболіст також робив їй дорогі подарунки — зокрема купив автомобіль Alfa Romeo Mito.

Як повідомляє sport.virgilio.it, в результаті у жалісливого спортсмена, закоханого у фотографії, накопичилося багато боргів і він опинився на межі банкрутства.

Бачитися з нею таємнича Майя забороняла.

«Якось він сидів у кімнаті в темряві. Я бачив, що він плаче, і спитав, що сталося. І він мені сказав, що закохався, але ця жінка перебуває у реанімації через операцію на серці, а він не може піти до лікарні, бо вона розсердиться», — розповів брат італійця.

Товариші Роберто за командою запідозрили недобре і переконали його розібратися у цій справі. Вони звернулися до правоохоронних органів — після того, як Каццаніга заявив їм, що заручився з бразильською моделлю, з якою ніколи не бачився особисто.

Поліція швидко відстежила, куди переказувалися гроші спортсмена. Їх отримувачем була 50-річна жінка, яка проживала на острові Сардинія та була знайома з Майєю та Мануелою.

Роберто

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