У США дружину знаменитого музичного продюсера застрелили у її власному будинку

У США невідомі увірвалися вночі до лос-анджелеського особняка знаменитого музичного продюсера Кларенса Аванта і застрелили його 81-річну дружину Жаклін. 90-річний Кларенс був у цей час у будинку. Був присутній також охоронець, який не зумів запобігти вбивству.

До прибуття поліції зловмисник чи зловмисники встигли втекти. Жінка померла у лікарні від отриманої вогнепальної рани.

Поліція поки не повідомляє, чи це було спробою збройного пограбування. Проте, як пише видання The Sun, сусіди пари стверджують, що останнім часом у цьому престижному районі сталося кілька пограбувань.

Кларенс Авант у 2016 році отримав зірку на Алеї слави Голлівуду за свій внесок у звукозаписну індустрію. У жовтні 2021 року його було внесено до Зали слави рок-н-ролу. У 2019 році Авант став героєм документального фільму Netflix «Чорний хрещений батько», в якому розповідалося про тривалу кар'єру продюсера, який працював з такими музикантами, як Луї Армстронг, Білл Уізерс, Бебіфейс, допомагав організовувати гастрольний тур Майкла Джексона у 1987 році.

Дружина Аванта, колишня модель, активно займалася благодійністю. Кларенс та Жаклін прожили у шлюбі 54 роки. У них є 53-річна дочка Ніколь та 50-річний син Олександр.

Breaking: Jacqueline Avant, wife of legendary music producer Clarence Avant, був shot і killed during a home invasion Beverly Hills early Wednesday morning, джерело familiar with case told The Times. https://t.co/ymQF8yjbcP - Los Angeles Times (@latimes) December 1, 2021

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