ФСБ оголосила про затримання «шпигунів» із СБУ та українського диверсанта, який готував теракт

ФСБ РФ оголосила про затримання на території РФ двох «агентів Служби безпеки України» (СБУ), які нібито збирали дані про стратегічні об'єкти країни.

Як повідомляє ТАСС, «агентами» оголошено такого собі Зіновія Коваля 1974 року народження та його 22-річного сина Ігоря, які нібито прибули на територію Росії «з метою збору інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури».

Інформація ФСБ свідчить, що затримані зізналися в тому, що були завербовані чинним співробітником управління СБУ в Тернопільській області полковником Василем К., який пообіцяв їм 10 тисяч доларів за виконання завдання.

Доказами «шпигунства» стали виявлені в автомобілі затриманих «короткоствольна та автоматична зброя, а також засоби індивідуального захисту, спрямовані на експертизу».

Цікаво, що практично одночасно ФСБ також затримала агента військової розвідки України, який готував у Росії теракт. Ним виявився житель Київської області Олександр Цілик, який дав свідчення, що був завербований та діяв за вказівкою начальника сектора — співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України.

Теракт планувалося вчинити шляхом підриву двох саморобних вибухових пристроїв загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті, повідомляє ТАСС .

Нагадаємо, експерти не відкидають, що вже в грудні Росія може зважитися на пряму озброєну агресію в Україні. Детальніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» політолога Євгена Магди «Війна Росії з Україною: Євген Магда розповів про можливі сценарії розвитку ситуації».

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