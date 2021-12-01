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Саджав ще Тургенєв: «головне дерево Росії» впало від пориву вітру

15:44 1 грудня 2021
Дерево, що впало

В Орловській області Росії шквальний вітер, що накрив також анексований Росією Крим, накоїв лиха у музеї-заповіднику Тургенєва «Спаське-Лутовинове» — лише в центральній частині музею-заповідника загинули кілька старих ялин, ясенів та беріз. Але справжньою трагедією стало падіння Тургенєвського дуба, пише сайт заповідника.

Повідомляється, що шквал вітру буквально вирвав 30-метрове дерево із землі. Сталося це після 15.00 30 листопада.

198-річний дуб, посаджений самим Іваном Тургенєвим, був внесений до Реєстру старих дерев, а 2021 року його визнали головним деревом Росії. У 2022 році дуб мав брати участь у конкурсі «Європейське дерево року».

Втім, керівництво парку зберігає обережний оптимізм, нагадуючи, що легендарний дуб мав цілий фонд саджанців-нащадків, і деякі з них уже досягли триметрової висоти.

Нагадаємо, 20 листопада стихія, що вирувала в Києві, забрала життя матері чотирьох дітей, яка брала участь у хресному ході до престольного свята церкви святого мученика Валерія Мелітинського в Гідропарку. Трагедія сталася на очах у десятків людей.

Фото spasskoye-lutovinovo.ru/

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