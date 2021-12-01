Названо переможців конкурсу на найкращі весільні фото року

Стали відомі переможці міжнародного конкурсу на звання найкращого весільного фотографа 2021 року — International Wedding Photographer of the Year.

На конкурс було надіслано понад 1500 фотографій із 58 країн світу.

Найкращим був визнаний італієць Фабіо Мірулла. Він зняв наречену, що готується до церемонії. Її фігуру прикриває лампа, яка знаходиться на передньому плані та створює ілюзію весільної сукні.

«Таке унікальне зображення, яке працює на багатьох рівнях… Фотограф взяв звичайний „момент примірки сережки“ та покращив його за допомогою композиції, вдалого вибору моменту та гумору…», — наводить видання Helsinki Times слова Джеймса Сіммонса — тогорічного переможця та одного з членів нинішнього журі.

Друге місце зайняв дует з Канади Ендрю Павлідіс і Бек Кілпатрікіз фотостудії Willow & Wolf. На їхній фотографії зображені наречений і наречена на тлі епічного гірського ландшафту на світанку.

Роботи решти фіналістів конкурсу також були ефектними.

Раніше, як писали «ФАКТИ», було названо переможців конкурсу на найкращі фото собак.

Фото iwpoty.com

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