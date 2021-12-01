У конкурсі «Міс США» вперше в історії взяла участь жінка-трансгендер — але виграти їй не вдалося

У казино міста Талса у штаті Оклахома відбувся 70-й фінал конкурсу «Міс США 2021». Вперше в історії в ньому взяла участь жінка-трансгендер — 28-річна Каталуна Енрікес, яка раніше отримала титул «Міс Невада». Проте перемогу здобути їй не вдалося. Королевою краси визнали представницю штату Кентуккі Ель Сміт, яка працює репортером на телебаченні. Темношкіра Сміт, яка закінчила університет у 2020 році, візьме участь у конкурсі «Міс Всесвіт». Він має відбутися в Ізраїлі 12 грудня.

Каталуна Енрікес

Як повідомляє видання Insider, 23-річна Ель заявила, що пишається тим, що перебувала на одній сцені з Енрікес. «Вона мала повне право тут бути», — заявила нова «Міс США» про конкурентку.

I m'still in disbelief що tonight just happened. Я був humbled and thrilled to be your Miss Kentucky USA 2021. Це true honor and I буде служити Kentucky для кращого моїх можливостей протягом наступного року. Now let's get to work @edwinshawphotog } @centertech @realprocprodmuo pic.twitter.com/zqesDwx3MJ - Elle Smith (@MissKYUSA) May 23, 2021

На конкурс «Міс Всесвіт» трансгендери офіційно допускаються з 2012 року. Проте досі туди зуміла потрапити лише одна конкурсантка, яка у минулому була чоловіком — «Міс Іспанія» Анхела Понсе. Вона змагалася за звання першої у світі красуні у 2018 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Акторка Еллен Пейдж, яка стала чоловіком, знялася оголеною до пояса, показавши накачаний прес.

Фото Instagram

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