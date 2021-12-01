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У США підліток влаштував стрілянину в школі — є загиблі та поранені

7:30 1 грудня 2021
Школа

У селі Оксфорд в американському штаті Мічиган 15-річний підліток влаштував у своїй школі стрілянину з напівавтоматичного пістолета. Загинули щонайменше троє учнів віком від 14 до 17 років. Ще вісім людей зазнали поранень — у тому числі один учитель.

Стрілець заарештований. При затриманні він не чинив опір. Його мотиви з'ясовуються. Поки що, як повідомляє Fox2detroit, відомо лише, що пістолет, з якого вівся вогонь, купив батько вбивці — за чотири дні до інциденту. За словами батька, він не знав, що його син замишляє бійню.

Раніше, як писали «ФАКТИ», у США автомобіль врізався у натовп на різдвяному параді — багато загиблих та поранених.

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