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В Азербайджані розбився військовий вертоліт: багато загиблих

18:18 30 листопада 2021
вертоліт

В Азербайджані на військовому аеродромі Гарахейбат у Хизинському районі розбився гелікоптер Державної прикордонної служби. Загинули 14 людей, які перебували у гелікоптері. Усі вони — азербайджанські військові у званнях від лейтенанта до полковника, повідомляє haqqin.az.

Ще двоє людей отримали тяжкі травми та були госпіталізовані.

Вертоліт впав, виконуючи тренувальний політ. Сталося це о 10:40 за місцевим часом. Розслідування ведуть прокуратура та прикордонна служба Азербайджану.

Президент Ільхам Алієв підтвердив інцидент на полігоні та висловив співчуття сім'ям загиблих.

Нагадаємо, раніше цього місяця в РФ розбився вантажний літак, а влітку зазнав катастрофи військово-транспортний Іл-112 В.

Фото архів dsx.gov.az

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