Великобританія змінила правила в'їзду для українців через штам «Омікрон»: як туристам потрапити до країни

Через новий штам коронавірусу «Омікрон», виявлений у Південній Африці, з вівторка, 30 листопада, у Великій Британії ввели нові правила для тих, хто приїжджає до країни.

Як повідомляють в українському посольстві у Великій Британії, всі мандрівники мають пройти ПЛР-тестування і протягом двох днів перебувати на самоізоляції — до отримання негативного результату.

У громадському транспорті та у магазинах носіння індивідуальних засобів захисту є обов'язковим.

«Всі, хто потенційно міг контактувати з особами з вірусом „Омікрон“, незважаючи на свій статус вакцинації, повинні дотримуватися самоізоляції під наглядом NHS Test and Trace» , — зазначили у посольстві та додали: «За три тижні ці заходи мають переглядатися».

Нагадаємо, що в Україні вирішили відправляти на двотижневу самоізоляцію мандрівників, які провели в Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватині, Республіці Мозамбік понад 7 днів протягом останніх 14 днів.

Фото з Pixabay.

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