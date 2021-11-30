Дівчина підібрала в парку собаку, який виявився загубленим улюбленцем принца Швеції

20-річна жителька Стокгольму Анджеліна Берге, гуляючи разом зі своєю подругою в Королівському парку на острові Юргорден, знайшла маленького песика, який заблукав, і підібрала його. Як повідомляє видання Expressen, дівчина знайшла на нашийнику собаки породи бордер-тер'єр номер телефону та спробувала зв'язатися з господарем, але їй ніхто не відповів.

Подруга Берге пожартувала, що їхня знахідка дуже нагадує собаку, яка належить принцу Карлу Філіппу та його дружині принцесі Софії. Резиденція єдиного сина короля Швеції Карла XVI Густава знаходиться саме неподалік. Перевіривши інформацію в Google, Анджеліна зрозуміла, що собака справді може виявитися Сірі — улюбленицею принца, яка живе у нього з 2013 року і раніше вже неодноразово робила скоювала втечі з палацу. Так, у 2018 році вона потрапила до заголовків преси, втікши від господаря. Тоді її повернули поліціянти.

Принц Карл Філіп з дружиною, дитиною та собакою

«Ми покликали собаку: „Сірі, Сірі“. Вона так зраділа. І ми зрозуміли, що це, мабуть, собака принца», — розповіла дівчина. Вона вирішила повернути пропажу. По дорозі до будинку Карла Філіпа та принцеси Софії Сірі довелося нести на руках, оскільки вона втомилася. Коли дівчата прибули до резиденції, їх одразу зустрів убитий горем принц Карл Філіп.

«Ми подзвонили у двері будинку принца та принцеси. Принц Карл Філіп спустився вниз зі своїм сином і взяв собаку на руки. Він був дуже милим і добрим і дякував нам знову і знову», — розповіла Анджеліна. Після розмови з принцом Анджеліна сказала, що й думати не могла, що в неї можуть з'явитися шанси поспілкуватися з членом королівської родини.

Відео своєї зустрічі з «королівським» собакою Анджеліна опублікувала у соцмережі TikTok.

@angieberge

У 42-річного принца, герцога Вермландського, та його 36-річної дружини є троє синів — п'ятирічний принц Александр, чотирирічний Габріель та восьмимісячний принц Юліан.

Раніше «ФАКТИ» писали — У кого крутіше: королеви Швеції та Іспанії «помірялися» діадемами на банкеті.

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