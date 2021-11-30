Індійський бізнесмен збудував для своєї коханої дружини копію Тадж-Махалу

52-річний індійський бізнесмен і вчитель Ананд Пракаш Чуксе з міста Бурханпур (штат Мадх'я-Прадеш) побудував для своєї коханої дружини Манюші, з якою щасливо одружуються вже 27 років, копію Тадж-Махала, бажаючи довести їй силу своїх почуттів.

Копія

Оригінал

Міні-версія знаменитого мавзолею-мечеті, оригінал якої знаходиться в Агрі, вже сама стала місцевою пам'яткою. Подивитися на неї приїжджають туристи. А наречені влаштовують тут весільні фотосесії.

Як повідомляє видання Indian Express, для будівництва, яке тривало майже три роки та обійшлося у 260 тисяч доларів, використовували той же мармур, з якого було збудовано і справжній Тадж-Махал. Бізнесмен та найняті ним будівельники кілька разів приїжджали до Агри, щоб особисто переконатися, що його варіант будівлі включає всі основні зовнішні елементи, а також використовували тривимірні зображення архітектурної пам'ятки з Інтернету.

Інтер'єри будівлі відрізняються від оригіналу. У копії Тадж-Махала, яка стала житловим будинком, є чотири спальні, кухня, бібліотека, кімнати для медитації та розкішного холу-передпокою з мармуровими колонами, розкішними сходами та позолоченою стелею.

Як відомо, Тадж-Махал був побудований за наказом нащадка Тамерлана, падишаха імперії Великих Моголів Шах-Джахана, на згадку про дружину Мумтаз-Махал, яка померла при пологах чотирнадцятої дитини. Пізніше тут був похований сам Шах-Джахан.

Ананда не бентежить, що Тадж-Махал це гробниця. Він вважає його перш за все символом вічного кохання.

Фото Facebook

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