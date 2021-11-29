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Білорусь планує з Росією навчання з прикриття південних кордонів

14:26 29 листопада 2021
Білорусь планує з Росією навчання з прикриття південних кордонів

Білорусь готує спільні з Росією військові навчання з «прикриття» південних кордонів, тобто кордонів із Україною. Про це міністр оборони країни Віктор Хренін заявив після наради з питань військової безпеки за участю президента Лукашенка у центрі стратегічного управління Міністерства оборони.

«Ми плануємо проведення навчання спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником — Російською Федерацією», — сказав міністр оборони, якого цитує офіційна агенція БЕЛТА .

В Україні вже відреагували на загрози — у п'ятницю, 3 грудня, у Верховній Раді чекають на міністра оборони Олексія Рєзнікова з доповіддю щодо ситуації на українському кордоні.

«Щодо Години питань до уряду, то, враховуючи серйозне занепокоєння суспільства та наших міжнародних партнерів щодо нарощування російських військ на українських кордонах, пропоную заслухати міністра оборони Олексія Рєзнікова», — сказала віце-спікер Олена Кондратюк.

За її словами, депутати також очікують почути від міністра оборони про стан фінансування армії у 2021−2022 роках, та виконання поточного оборонного замовлення.

Нагадаємо, що після російсько-білоруських навчань «Захід-2021», що відбулися у вересні 2021 року, частина підрозділів армії РФ так і не повернулася до місць постійної дислокації. Як і попереджали експерти, батальйонно-тактичні групи залишились у районах поблизу кордону з Україною.

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