Не королівська це поведінка: названа звичка Кейт Міддлтон та принца Вільяма, яку не виносить Єлизавета II

Британська королева Єлизавета II (яка нещодавно відвідала спільні хрестини одразу двох своїх правнуків) була шокована однією звичкою свого онука принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон, ще коли вперше прийшла до них у гості в Анмер-хол — резиденцію в графстві Норфолк, яку подарувала герцогу та герцогині Кембриджським як подарунок на їхнє весілля у 2011 році.

Як пише видання Daily Express, королева не схвалює того, як багато часу Кейт і Вільям проводять на кухні — у тому числі спілкуючись там зі своїми дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. В уяві 95-річної королеви, яка звикла до певних традицій, для збору сім'ї існує вітальня, а кухня — це місце, де персонал готує їжу. «Вона ніколи туди не ходить, наприклад, у замку Балморал», — заявило джерело.

Якщо для королеви кухня — це «закрита зона», то для Кейт та Вільяма, це приміщення є «основною базою» в їхньому великому старовинному будинку.

Раніше Кейт розповідала, що любить сама готувати. А діти часто допомагають їй на кухні. Так, коли вони варять макарони з сирним соусом, які дуже люблять, то, за словами герцогині, «один із них розмішує борошно, інший наливає молоко та додає олію». Діти також часто готують салати тощо.

А Вільям під час карантину розповідав, що його діти часто проводили час на кухні у спробах роздобути чи приготувати щось смачне. «Діти нападали на кухню, і це було схоже на вибух з борошна та шоколаду», — говорив він.

Персонал герцога і герцогині не такий численний, як у королеви чи батька Вільяма принца Чарльза. У них, звичайно, є помічники — зокрема економка та няня. Але немає, наприклад, дворецьких та лакеїв.

Анмер-хол знаходиться неподалік палацу Сандрінгем, де королівська родина традиційно зустрічає Різдво. Повідомляється, що королева, яка останнім часом мала проблеми зі здоров'ям, уже почувається краще. І готова влаштувати у Сандрінгемі різдвяний сімейний обід, який стане першим після смерті її чоловіка принца Філіпа.

Раніше «ФАКТИ» писали — Не принц Чарльз і не прем'єр: названо двох людей, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету.

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