Ковід-позитивного президента Чехії привезли в інвалідному візку та помістили у прозорий бокс — щоб призначити прем'єра

Президента Чехії Мілоша Земана привезли на церемонію призначення нового прем'єр-міністра в інвалідному візку та розмістили у плексигласовому прозорому боксі, ізолюючи від решти присутніх. 77-річний Земан про всяк випадок був ще у захисній масці. Через органічне скло він спілкувався по аудіозв'язку.

Церемонія відбулася у заміській резиденції президента у палаці Лани, недалеко від столиці. Новим прем'єром країни став Петро Фіала. Як повідомляє Daily Mail, главу держави привезли туди з лікарні у Празі, куди потрапив після того, як у нього минулого тижня виявили коронавірус.

За введеними в Чехії правилами, заражений коронавірусом має два тижні перебувати в самоізоляції.

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