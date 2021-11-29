Таємнича смерть дружини колишнього сусіда Путіна: західні журналісти провели розслідування

У Лондоні 12 листопада була знайдена мертвою у своєму особняку 52-річна росіянка Ірина Ізместьєва. Її чоловік, колишній сенатор від Башкирії, Ігор Ізместьєв уже кілька років сидить за ґратами. Його знайомі впевнені, що він втратив свободу, бо викликав невдоволення самого Володимира Путіна. Саме з цієї причини смерть Ірини є ще однією таємничою смертю, яка доповнює сумний список вихідців з Росії, яким хтось допоміг укоротити віку на британській землі. У тому, що трапилося з пані Ізместьєвою, розбиралася газета The Daily Mail. Результати журналістського розслідування було опубліковано цим популярним виданням наприкінці листопада. «ФАКТИ» підготували переклад цієї статті.

«Заможна росіянка, яка померла у Лондоні за загадкових обставин, була пов'язана з запеклою майновою суперечкою, до якої залучений безпосередньо Володимир Путін. 52-річна Ірина Ізместьєва, яка нічим не хворіла, була знайдена мертвою у своєму будинку вартістю 15 мільйонів фунтів у Кенсінгтоні. Це змусило відомого російського іммігранта закликати MI5 (британська розвідка. — Ред .) до розслідування.

Тепер стало відомо, що її чоловік, 55-річний Ігор Ізместьєв, колишній сенатор, ув'язнений у Росії, розлютив ближнє оточення кремлівського лідера, відмовившись звільнити й продати сімейний «замок у стилі ар-нуво», пофарбований у рожеві кольори, вартістю 35 мільйонів фунтів, який був розташований неподалік від офіційної резиденції Путіна Ново-Огарьово.

Запекла майнова суперечка розгорілася у 2006 році, коли чоловікові Ізместьєвої заявили, що гамір від регулярних вечірок із феєрверками дратує Володимира Путіна, його тодішню дружину Людмилу та їхніх двох дочок, а також завдає занепокоєння їхнім домашнім собакам та козі з кличкою Казка.

Ще одним найближчим сусідом Ізместьєвих, який теж був злий на них через галасливі вечірки, був Микола Патрушев, тодішній голова ФСБ, наступниці КДБ. У Британії він сумно відомий тим, що дав добро на отруєння дисидента Олександра Литвиненка полонієм-210, підмішаним у чай у 2006 році.

Пізніше Патрушев потрапив до списку санкцій США вже як секретар Ради безпеки РФ після отруєння «Новачком» подвійного агента Сергія Скрипаля у Солсбері у 2018 році.

Нафтовому та судноплавному магнату Ізместьєву запропонували угоду з продажу його власності, розташованої навпроти президентської резиденції через Москва-річку, та переїзду в інше місце. Але він нібито зажадав 42 мільйони євро (35 мільйонів фунтів), повідомлялося тоді.

Його звинуватили у жадібності. Йому також заявили, що він побудував «дачу» — або заміський будинок — незаконно на землі, що охороняється, і повинен знести її власним коштом. Потім стосовно нього було порушено кримінальну справу за обвинуваченням у вбивствах на замовлення, за які, як повідомляється, згодом його було засуджено до довічного ув'язнення.

У 2018 році Путін відмовив відомій російській правозахисниці помилувати Ізместьєва. Вона була впевнена, що колишнього сенатора підставили. Його, як і раніше, тримають у в'язниці суворого режиму «Білий лебідь» разом із серійними вбивцями та канібалами.

Відомий російський іммігрант, 47-річний Євген Чичваркін, який займався у Росії продажем мобільних телефонів та іншої техніки, ворог Путіна, що втік з Москви у 2009 році, повторно озвучив свій заклик до MI5, який вперше пролунав невдовзі після смерті Ізместьєвої. Чичваркін стверджує, що вона померла на тлі нового витка майнової суперечки щодо «величезних сум», але не уточнив, про яку суперечку йдеться і чи пов'язана вона з тим, що раніше сім'я втратила свій будинок недалеко від резиденції Путіна.

Чичваркін, який зараз управляє Hedonism Wines у Лондоні, заявив прокремлівській «Комсомольській правді», яка не згадала про попередню суперечку, що відбувалася на порозі Путіна: «Там дуже дивний збіг обставин. Коли людина вмирає у такому віці на черговому раунді майнової суперечки, це завжди дивно… У наш час молоді, сповнені сил та енергії люди самі не вмирають. Я не роблю жодних висновків, але там вкрай складна ситуація з кримінальним переслідуванням її чоловіка. Тяжка, трагічна ситуація».

«Я дуже сподіваюся, що спеціальні служби Великобританії розслідують цю справу, як слід, з належною ретельністю і, можливо, ми колись дізнаємося, що насправді сталося», — заявляв Чичваркін раніше.

З ним погоджується 49-річна Міранда Міріанішвілі, близька подруга Ізместьєвої, яка теж живе у Лондоні. Вона заявила, що Ірина померла раптово, і її смерть не пов'язана з ковідом.

Поліція Лондона вказала, що не вважає смерть Ізместьєвої підозрілою.

Ірина, за словами її подруги, померла раптово та її смерть не пов'язана з ковідом (фото www.dailymail.co.uk)

Однак у 2006 році провідна російська ділова газета «Ведомости» процитувала російського депутата Олександра Хінштейна, він також був одним з високопосадовців керівної політичної партії «Єдина Росія», який повідомив, що Путін «періодично був свідком гучних свят, шашликів та феєрверків Ізместьєва. «Управління справами президента вело переговори з сенатором про те, щоб він поміняв свій будинок на інший. Але його занапастила жадібність: коли почався торг, він замовив оцінку котеджу у «Райффайзенбанку» та оцінив його у 42 мільйони євро. Тоді законністю будівництва й зацікавився Росприроднагляд», — сказав Хінштейн.

Шановна московська журналістка Юлія Латиніна, відомий критик Путіна, стверджує, що в розпал майнової суперечки Ізместьєва звинуватили у причетності до серії вбивств на замовлення, пов'язаних зі злочинним угрупованням з Кінгісеппа. Але всі розуміли, що сенатор просто розлютив свого «сусіда по дачі» тим, що відмовився її продати за запропоновану йому суму. «Я б дуже здивувалася, якби його звинуватили у вбивствах за умов, коли б він погодився просто продати дачу», — сказала Латиніна.

У розпал майнової суперечки Ізместьєв перевіз свою дружину та дочок-близнючок, яким зараз 21 рік, до Лондона. Незабаром після цього, 16 січня 2007 року, він вилетів до Бішкека, але там на нього чекала пастка. Киргизькі спецслужби затримали його та передали ФСБ. Його доставили літаком до Москви й віддали під суд, який завершився ухваленням йому довічного вироку. «Мене викрали. Все через гроші», — заявив він тоді. І прямо сказав газеті «Комерсант», що проблеми почалися через його заміський будинок.

Ігор Ізместьєв вже кілька років сидить за ґратами

Поки він перебував у в'язниці, його дочки здобували приватну освіту у Великій Британії, а його дружина, колишня телеведуча, робила кар'єру режисера, спілкуючись зі знаменитостями та членами королівської родини.

У 2017 році казали, що Путін дав зрозуміти ветерану-правозахисниці Людмилі Алексєєвій, нині покійній, що він помилує Ізместьєва, який, як вона вважала, невинний у вбивствах на замовлення, за які він був ув'язнений. Однак цього не сталося, можливо, тому що ув'язнений магнат відмовився репатріювати свій статок. І він залишився за ґратами.

Незадовго до своєї смерті Ірина Ізместьєва зробила серйозні кроки, щоб змусити російську владу звільнити її чоловіка. Вона звернулася до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Цей її крок, мабуть, викликав роздратування у Кремлі.

Є інформація про те, що кимось була ініційована інша майнова суперечка щодо її будинку в Кенсінгтоні, купленого у 2006 році за 8,85 мільйона фунтів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах".

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Will Smith / The Daily Mail)

1024

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter