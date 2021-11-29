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У США помер вбивця, який чотири роки тому пережив спробу страти

10:12 29 листопада 2021
Дойл Лі Гемм

У в'язниці американського штату Алабама помер засуджений убивця, який у 2018 році пережив спробу страти.

Дойла Лі Гемма в 1987 році було засуджено до найвищої міри покарання після того, як застрелив співробітника мотелю в ході збройного пограбування. І довгі роки чекав за ґратами на виконання вироку.

У 2014 році у Гемма діагностували лімфому — різновид ракової пухлини, що розвивається у лімфатичній системі. Адвокати та правозахисники намагалися домогтися скасування страти. Проте її було вирішено провести.

Але через хворобу, тривале внутрішньовенне вживання наркотиків і ліків введення смертельного препарату виявилося практично неможливим. Медики протягом двох з половиною годин марно намагалися відшукати вену, в яку можна було б вколоти препарат. Дойла кололи в ноги та в пах 11 разів. Іноді голка досягала кісток. Після цього болісного випробування у Гемма почалася кровотеча і він мочився кров'ю, оскільки був пошкоджений сечовий міхур. Випадок набув широкого міжнародного розголосу.

Пізніше юристи Гемма та влада штату Алабама досягли конфіденційної угоди, умови якої виключають повторну спробу страти. Її замінили на довічне ув'язнення.

Як повідомляє Al.com, 64-річний Гемм помер «з природних причин» — від ускладнень своєї хвороби.

Раніше «ФАКТИ» писали — Затягнуло у конвеєр на заводі: зірка телешоу «Х-фактор» та «Голос» загинув у США.

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Дойл Лі Гемм

У США помер вбивця, який чотири роки тому пережив спробу страти

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