27.01 / 27.26 30.30 / 30.71
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Затримки поїздів, відключення електроенергії та високі хвилі: стихія накрила Велику Британію, є жертви

16:16 28 листопада 2021
Шторм Арвен

Після того, як у Австралії випав найбільший в історії град, північ Великої Британії накрив потужний шторм Арвен, який наробив чимало лиха. За останніми даними, його жертвами стали щонайменше три людини. Всі жертви у Сполученому Королівстві загинули під поваленими деревами, пише Sky News.

У Північній Ірландії у місті Антрім загинув директор школи, на машину якого впало дерево. Ще один чоловік загинув через падіння на нього дерева в англійському місті Камбрія.

Основний удар стихії припав на Шотландію, де понад 100 000 людей залишилися без світла. Також перебої з електрикою в Англії та Північній Ірландії.

Шторм вирушив далі на південь країни. Тому кількість жертв може зрости. Наразі найбільше постраждали Шотландія, Північна Ірландія та окремі регіони Англії. Синоптики прогнозують, що стихія вщухне до кінця доби.

Стихія також спричинила перекриття доріг, затримки поїздів, відключення електроенергії та високі хвилі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Італії регіон Лігурія затопило в результаті небувалих дощів. Це була найсильніша злива в історії всієї Європи. У містечку Россільоне за один день випало 82,9% від середньої річної норми опадів.

Фото: Sky News

275

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томас Уеллс

Затягнуло в конвеєр на заводі: зірка телешоу «Х-фактор» та «Голос» загинув у США

машина

Власники євроблях розпочали «полювання» на учасників АТО: стала відома причина

Лілія

«Ноги до вух» міцно стоять на землі: наречена Мурата показала, що в ній краще, ніж у Ані Лорак

танці з зірками

Рішення продюсерів та скандал із Артуром Логаєм: всі подробиці півфіналу «Танців з зірками»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.