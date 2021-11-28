Затримки поїздів, відключення електроенергії та високі хвилі: стихія накрила Велику Британію, є жертви

Після того, як у Австралії випав найбільший в історії град, північ Великої Британії накрив потужний шторм Арвен, який наробив чимало лиха. За останніми даними, його жертвами стали щонайменше три людини. Всі жертви у Сполученому Королівстві загинули під поваленими деревами, пише Sky News.

У Північній Ірландії у місті Антрім загинув директор школи, на машину якого впало дерево. Ще один чоловік загинув через падіння на нього дерева в англійському місті Камбрія.

Основний удар стихії припав на Шотландію, де понад 100 000 людей залишилися без світла. Також перебої з електрикою в Англії та Північній Ірландії.

Шторм вирушив далі на південь країни. Тому кількість жертв може зрости. Наразі найбільше постраждали Шотландія, Північна Ірландія та окремі регіони Англії. Синоптики прогнозують, що стихія вщухне до кінця доби.

Стихія також спричинила перекриття доріг, затримки поїздів, відключення електроенергії та високі хвилі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Італії регіон Лігурія затопило в результаті небувалих дощів. Це була найсильніша злива в історії всієї Європи. У містечку Россільоне за один день випало 82,9% від середньої річної норми опадів.

Фото: Sky News

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