Стала відома ймовірна причина смерті культового музиканта Олександра Градського

Причиною смерті культового співака та композитора Олександра Градського міг стати ішемічний інсульт (інфаркт мозку). З підозрою на інсульт артиста госпіталізували 26 листопада і через тяжкий стан одразу ж відправили до реанімації. До тями Градський так і не прийшов і через добу помер. Про це повідомляє Telegram-канал 112.

Ішемічний інсульт із пошкодженням відділів головного мозку міг бути наслідком перенесеної у вересні коронавірусної інфекції. Навіть вилікувавшись від COVID-19, Градський продовжував страждати від болю в ногах, намагався поменше вставати, а під час зйомок телешоу «Голос» майже весь час залишався в кріслі. Помітили шанувальники і той факт, що артист дуже схуд, і йому явно було важко розмовляти.

На сторінці Градського в Instagram опубліковано запис однієї з найвідоміших його пісень «Как молоды мы были».

Шанувальники артиста сумують про смерть маестро. «Прощавай великий сильний голос», «Непоправна втрата», «Дякую, що були з нами», — пишуть поціновувачі таланту Градського.

Нагадаємо, свого часу в інтерв'ю «ФАКТАМ» Градський відверто розповідав, у чому бачить сенс життя і який день із прожитих вважає найважчим. Також співак поділився, що не вірить у життя після смерті. «Думаю, що життя після смерті немає. Принаймні такого, яке ми знаємо. Можливо, є якаесь інше, але цього нам знати не дано», — припустив він.

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