Помер співак та композитор Олександр Градський

У Москві помер відомий співак та композитор Олександр Градський, автор пісень, рок-опер. Артисту було 72 роки. Про це повідомляє Mash. Шанувальники артиста в соцмережах публікують співчуття.

26 листопада Градського у тяжкому стані госпіталізували з підозрою на інсульт. Вдома він знепритомнів, і стривожені близькі викликали лікарів.

Востаннє Градський з'являвся на публіці як член журі на шоу «Голос». Вже тоді було помітно, що музикантові недобре, але організатори пояснювали, що це наслідки перенесеного у вересні COVID-19.

Олександр Градський

Свого часу в інтерв'ю «ФАКТАМ» Градський розповідав, що в життя після смерті не вірить.

«Думаю, що життя після смерті немає. Принаймні такий, який ми знаємо. Можливо, є якась інша, але цього нам знати не дано», — казав він.

Артист зізнався, що дуже не хотів бі, щоб після його смерті почалися суперечки за спадок. Тому Градський хотів ще за життя усунути всі приводи для конфліктів: «Намагався б переписати все своє майно на спадкоємців у рівних частках, щоб вони потім не сварилися».

Олександр Градський став автором багатьох пісень, рок-опер, балетів. Записав пісні до відомих фільмів «Свій серед чужих, чужий серед своїх», «Романс про закоханих», «В'язень замку Іф», «Мистецтво жити в Одесі», для мультфільму «Принцеса та людожер». До свого 60-річного ювілею композитор завершив оперу «Майстер та Маргарита».

У свої 69 років Градський знову став батьком. Громадянська дружина Марина Коташенко народила співаку сина. Іван став четвертою дитиною артиста. До цього у третьому шлюбі у Градського з'явилися син Данило та дочка Марія, а в сімейному союзі з Мариною Коташенко — син Олександр.

Фото oskol_insta_/Instagram, rakhmetbaitasau/Instagram, alex_zhukov_zelenograd/Instagram

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