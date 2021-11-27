У РФ «з'ясували», що Нострадамус передбачив «зближення» України та Росії у 2022 році

Французький алхімік та віщун Нострадамус, який жив у XVI столітті, стверджував, що 2022-й стане роком глобальних змін, у тому числі й у відносинах між Україною та Росією. І фатальним роком для президента РФ Володимира Путіна.



Пророцтво легендарного французького астролога Нострадамуса на 2022 рік нібито розшифрували автори Need Magazine, пише РІА ФАН.



За словами представників видання, Україна та Росія зможуть «укласти мир» й по-справжньому зблизитися. Однак, коли саме це станеться та за яких умов, провидець не повідомив.



Водночас він зазначив, що проти союзу активно виступатимуть Сполучені Штати, а підтримають його Німеччина та інші держави Євросоюзу.



Серед «розшифрованих» пророцтв на 2022 рік — це популярність комерційних польотів. Космічними туристами стануть звичайні люди, які мають великі гроші.



Як відомо, катрени Нострадамуса написані таким чином, що їх можна тлумачити залежно від цілей «розшифрувальника». Разом з тим вважається, що Нострадамус зробив кілька пророцтв, які справді збувалися у сучасній історії. Так, він нібито був автором прогнозу про вбивство американського президента Джона Кеннеді, теракту у США 11 вересня 2001 року, вибуху атомної бомби та багатьох інших.

Нагадаємо, астролог Людмила Халанська вважає, що у РФ з 2022 року починається падіння економічних показників. А кінець 2024 та початок 2025 буде часом, коли у РФ «все рвоне». Халанська впевнена, що російський президент не нападе на Україну.

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