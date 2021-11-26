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Альпіністи врятували собаку, який місяць провів на найвищій вершині Мексики та дивом вижив

18:29 26 листопада 2021
Собака з альпіністами

У Мексиці врятували безпритульного собаку, який цілий місяць провів на самоті на найвищій вершині країни — вулкані Орісаба у штаті Веракрус. І дивом вижив — попри мороз та відсутність їжі.

Пес, якого назвали Канело, ув'язався за альпіністами, які його підгодовували дорогою. Однак, коли настав час повертатися, Канело відстав від групи та залишився на вершині.

Через місяць було організовано команду з 30 рятувальників під керівництвом інструктора-альпініста Лайо Агілара, яка повернулася на Орісабу за собакою. Їм не одразу, але вдалося розшукати тварину. З гори її спустили у рюкзаку, який туристи несли по черзі.

Виснаженого пса передали ветеринарам. У нього пошкоджено лапу, а також очі. Ветеринар каже, що собака міг взагалі осліпнути через сонячну радіацію. Вже знайшлося безліч охочих «усиновити» Канело, який став зіркою соцмереж.

Раніше «ФАКТИ» писали — Мама-собака змусила цуценя пристойно поводитися, щоб отримати ласощі — відео насмішило мережу.

Фото Facebook

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