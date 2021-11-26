Афганська дівчинка з культової обкладинки National Geographic отримала притулок в Італії — як вона виглядає через 36 років

Зеленоока афганська дівчинка з культової обкладинки номера журналу National Geographic, що вийшов у червні 1985 року, отримала притулок в Італії, втікши від талібів.

Як повідомляє видання Daily Mail, Шарбат Гула прибула разом зі своїми дітьми до Риму. Її порятунок відбувся у рамках програми евакуації людей з Афганістану після захоплення влади Талібаном. Жінка особисто звернулася до уряду Італії та попросила про допомогу. Прем'єр-міністр Маріо Драгі наказав організувати її переїзд.

Гула, яку іноді називають «Афганською Моною Лізою», прославилася, коли їй було близько 12 років — під час Афганської війни. Американський журналіст Стів Маккарі у 1984 році зробив її фотопортрет у таборі для біженців.

Рідне село Шарбат було атаковано радянськими бойовими вертольотами на початку 1980-х років. В результаті атаки було вбито її батьків, і вона разом зі своїми братами, сестрами та бабусею була змушена перебратися до табору біженців Насір-Баг на кордоні з Пакистаном.

Репортера вразив пронизливий погляд дівчинки, яка стала символом трагедії війни в Афганістані та проблеми біженців у всьому світі.

Щоправда, лише у 2002 році було встановлено її особу, і стало відоме ім'я. Свій портрет, який став знаменитим, Шарбат вперше побачила лише у січні 2003 року і навіть не знала, що фотографія отримала таку популярність.

Жінка була одружена з пекарем Рахматом Гулу. У них народилося четверо дітей. Чоловік Шарбат помер кілька років тому.

Шарбат якийсь час нелегально жила в Пакистані, але у 2016 році її депортували назад до Афганістану.

Sharbat Gula is in Rome, safe. pic.twitter.com/COSnnGw4oM — Annarosa Schiavone (@IAmAnnarosa) November 25, 2021

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