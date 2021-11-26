27.00 / 27.24 30.23 / 30.61
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Не принц Чарльз і не прем'єр: названі дві людини, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету

19:40 26 листопада 2021
Королева Єлизавета

Британський журналіст і королівський коментатор Джонатан Сасердоті розповів, що королева Єлизавета II має особистий мобільний телефон, захищений від хакерських атак фахівцями Секретної розвідувальної служби MI6. За допомогою цього гаджета Її Величність підтримує контакт зі своїми рідними та близькими. Проте лише двоє людей можуть вийти з нею на зв'язок у будь-який момент. З ними монарх розмовляє частіше, ніж із рештою. І це не прем'єр-міністр країни та не спадкоємець престолу принца Чарльз.

Як стало відомо, таку честь надано єдиній дочці королеви принцесі Ганні, яка дуже близька з матір'ю. А також Джону Уоррену — менеджеру та раднику королеви зі стрибків та розведення коней. Він супроводжує її на всіх заходах, пов'язаних з кіньми, у тому числі на Королівському Віндзорському кінному шоу та на стрибках в Аскоті.

Це той, хто може додзвонитися до королеви з будь-якої точки світу. Якщо він зателефонує, вона відповість", — наводить слова експерта видання Daily Express. Тесть Джона Уоррена, покійний граф Карнарвон, був близьким другом Єлизавети.

95-річна королева освоїла сучасні технології та успішно користується Zoom та іншими службами відеодзвінків. У неї є власні iPad та ноутбук. За тим, щоб гаджети були постійно заряджені, стежить особиста асистентка та кравчиня королеви Анджела Келлі. Якщо її Величності потрібна допомога, щоб розібратися з технічними питаннями, вона найчастіше звертається до своїх старших онуків — Пітера Філіпса та Зорі Тіндолл, дітей принцеси Анни.

Раніше «ФАКТИ» писали, що королева Єлизавета зробила в лицарі свого особистого лікаря в ході приватної церемонії.

710

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королева Єлизавета

Не принц Чарльз і не прем'єр: названі дві людини, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету

Руслан Мостовий

Відомий український футболіст та тренер загинув у страшній ДТП: відео з місця аварії

машина

Власники євроблях розпочали «полювання» на учасників АТО: стала відома причина

Шайло Джолі-Пітт

15-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло виявилася гарною танцівницею — до мережі потрапили відео

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.