Не принц Чарльз і не прем'єр: названі дві людини, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету

Британський журналіст і королівський коментатор Джонатан Сасердоті розповів, що королева Єлизавета II має особистий мобільний телефон, захищений від хакерських атак фахівцями Секретної розвідувальної служби MI6. За допомогою цього гаджета Її Величність підтримує контакт зі своїми рідними та близькими. Проте лише двоє людей можуть вийти з нею на зв'язок у будь-який момент. З ними монарх розмовляє частіше, ніж із рештою. І це не прем'єр-міністр країни та не спадкоємець престолу принца Чарльз.

Як стало відомо, таку честь надано єдиній дочці королеви принцесі Ганні, яка дуже близька з матір'ю. А також Джону Уоррену — менеджеру та раднику королеви зі стрибків та розведення коней. Він супроводжує її на всіх заходах, пов'язаних з кіньми, у тому числі на Королівському Віндзорському кінному шоу та на стрибках в Аскоті.

Це той, хто може додзвонитися до королеви з будь-якої точки світу. Якщо він зателефонує, вона відповість", — наводить слова експерта видання Daily Express. Тесть Джона Уоррена, покійний граф Карнарвон, був близьким другом Єлизавети.

95-річна королева освоїла сучасні технології та успішно користується Zoom та іншими службами відеодзвінків. У неї є власні iPad та ноутбук. За тим, щоб гаджети були постійно заряджені, стежить особиста асистентка та кравчиня королеви Анджела Келлі. Якщо її Величності потрібна допомога, щоб розібратися з технічними питаннями, вона найчастіше звертається до своїх старших онуків — Пітера Філіпса та Зорі Тіндолл, дітей принцеси Анни.

Раніше «ФАКТИ» писали, що королева Єлизавета зробила в лицарі свого особистого лікаря в ході приватної церемонії.

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