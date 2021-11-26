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Вперше оприлюднили вміст секретного королівського сейфа, в якому зберігається заповіт принца Філіпа

8:19 26 листопада 2021
Королева Єлизавета та принц Філіпп

Вперше в історії оприлюднено вміст секретного королівського сейфа, в якому зберігається заповіт чоловіка королеви Єлизавети принца Філіпа, який помер у квітні цього року. За рішенням Високого суду Лондона останню волю герцога Единбурзького триматимуть у секреті від публіки найближчі 90 років.

Вже понад століття існує традиція, за якою після смерті високопоставленого члена королівської сім'ї його заповіт засекречується. Запечатані конверти зберігаються у сейфі голови підрозділу із сімейних справ Високого суду Лондона.

І ось тепер, як повідомляє видання People, вперше офіційно оприлюднено список цих конвертів, яких у сейфі зараз налічується 33 штуки. І названо всі імена заповідачів. Найстарішим є документ, складений принцом Францем Текским, який помер 22 жовтня 1910 року у віці 40 років. Він був братом королеви Марії Текської — дружини короля Георга V та бабусі правлячої королеви Єлизавети II.

Тут також зберігаються заповіти королеви-матері (у дівоцтві Єлизавети Боуз-Лайон) і сестри Єлизавети II принцеси Маргарет, а також дядька Її Величності герцога Віндзорського, відомого також, як король Едуард VIII, який зрікся престолу в 1936 році. Сімпсон.

Крім того, в сейфі знаходяться конверти з останньою волею дядька принца Філіпа лорда Луї Маунтбеттена, королеви Марії Текської, принцеси Беатріс (молодшої з дев'яти дітей королеви Вікторії), королеви Мод (першої за 600 років королеви короля Норвегії Хокона VII та дочки короля Британії Едуарда VII) та багатьох інших родичей монарха.

Раніше «ФАКТИ» — Тисячі метеликів навколо Філіпа: королева Єлизавета ІІ зворушливо згадала про покійного чоловіка.

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