26-річна Крістін, наречена з американського штату Північна Кароліна, вразила мережу своєю винахідливістю. Її наречений Геннон Кармір не зміг прийти на своє весілля. Через сильне отруєння він у цей день опинився у лікарні. Проте Крістін не розгубилася та обійшлася без нього. Її коханого замінив манекен на коліщатках — у костюмі та з «головою» у вигляді планшета з фотографією усміхненого Геннона.

Відео танцю нареченої із саморобним «нареченим» було опубліковано в соцмережі TikTok, де воно набрало вже майже 900 тисяч переглядів. У ролику вони також «разом» розрізають весільний торт.

«Ах, як це мило», «Відмінна відповідь на невдалу ситуацію» — писали у коментарях. Однак дехто вважає, що Крістін варто було б скасувати святкування і бути в цей час біля її коханого в лікарняній палаті.

Як пише видання New York Post, сам Геннон, який вже одужав, каже, що він хотів, щоб Крістін повеселилася з друзями та родичами, віддавши належне їхньому коханню, яке триває вже вісім років. І що це їхня третя спроба одружитися. Раніше весілля доводилося двічі відкладати через пандемію коронавірусу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Модель, яка вийшла заміж за саму себе, через два місяці подала на розлучення, закохавшись у чоловіка.

Фото Instagram/TikTok

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