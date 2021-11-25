Масштабна пожежа на шахті в Росії: є загиблі, понад 40 постраждалих (фото, відео)

У Росії сталася масштабна аварія на шахті «Листвяжна» у Кузбасі. Через вибух на гірничодобувному підприємстві загинула одна людина — 23-річний чоловік, який пропрацював на шахті лише два місяці. Про це повідомляє Mash.

Вибух метану стався на глибині 250 м

До лікарні після вибуху привезли 43 гірників. Двоє зараз перебувають у тяжкому стані. Більшість шахтарів встигли надихатися димом та отруїлися продуктами горіння.

Сигнал про аварію на «Листвяжній» рятувальники отримали о 09:08 за місцевим часом. Загалом у момент вибуху в шахті перебували 287 людей. На поверхню вже піднялися 215 гірників. Із 48 шахтарями немає зв'язку.

З 48 гірниками немає зв'язку

Вже встановлено, що вибух стався у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів. Розглядаються версії про несправності обладнання та про втручання природних факторів. У соцмережах працівники шахти скаржаться, що перед зміною знали про перевищення рівня метану, але отримали розпорядження все одно виходити на роботу.

ТОВ «Шахта «Листвяжна» знаходиться в місті Бєлово Кемеровської області РФ. Засновником є «СДС-Вугілля». За вмістом метану шахта належить до третьої категорії. Остання серйозна аварія на підприємстві сталася 2004 року. Тоді загинули 13 людей.

Шахта "Листяжна"

Фото Mash/Telegram, wikipedia.org

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