Зірка «Гардемаринів» та «12 стільців»: помер відомий актор

Радянський та російський актор Володимир Кузнєцов, який знімався у фільмах «12 стільців» та «Гардемарини, вперед», помер у віці 65 років. Про це повідомив kino-teatr.

Зніматися Кузнєцов почав у 1970-х і за свою акторську кар'єру з'явився у понад 40 фільмах. Переважно це були епізодичні, але яскраві ролі.

"Гардемарини, вперед"

"12 стільців"

Знімався Кузнєцов у фільмах «За законами воєнного часу», «Мертві душі», «Плюмбум, або Небезпечна гра», «Артистка з Грибова», «Самотнім надається гуртожиток».

"Артистка із Грибова"

Нагадаємо, за останній місяць від тяжкої хвороби померли актори Валерій Гаркалін та Ніна Русланова.

Фото kino-teatr.ru, starhit.ru

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