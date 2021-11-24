Скандал із Бероєвим, Шукшиною, Кучерою та Зюгановим: на позицію «антивакцинаторів» відреагували лікарі та Instagram

У Росії лікарі спробували переконати відомих особистостей, помічених у критиці вакцинації, або навіть у відкритих антивакцинаторських закликах. Лідерам думок у соцмережах, політикам, музикантам, діячам кіно було направлено відкритого листа із пропозицією відвідати «червоні» зони лікарень та особисто переконатися в загрозі, яку представляє COVID-19. Про це повідомляє Meduza.

Більшість адресатів або проігнорували листа, або грубо відповіли. Здебільшого відповіді зводяться до того, що відомі особи вже знайшли всю необхідну інформацію про коронавірус і не бачать причин міняти позицію щодо вакцинації.

Акторка Марія Шукшина заявляє, що на її боці 80% населення РФ. «Ми проти не процесу вакцинації, а порядку його реалізації… Ми не проти вакцини, а проти участі в експерименті недослідженої вакцини. Це різні речі», — заявляє вона.

На публічну дискусію вже відреагував Instagram. Потенційним підписникам Шукшиної соцмережа нагадує, що на сторінці актриси — не завжди перевірена інформація.

Підтримали Шукшину її колеги-актори Єгор Бероєв та Оскар Кучера. «Не змушуйте нікого… Я не проти щеплення. Я за свободу вибору дій зі своїм тілом. Якщо ви всіх поголовно змушуєте, то беріть відповідальність. Але ж ви не хочете брати відповідальність», — заявив Кучера.

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов, який теж отримав листа від лікарів, вже заявив, що ніколи не казав, що не треба вакцинуватися. Російський депутат наполягає, що перед щепленням потрібно проконсультуватися з лікарем та слухати його поради, а не приходити на вакцинацію з-під палиці. Крім того, депутат вірить, що власний імунітет кращий за той, що після вакцини.

Нагадаємо, останні опитування показують, що в Україні аналогічно сильні позиції противників вакцинації. Майже третина опитаних не готова робити щеплення проти коронавірусу, а майже три чверті опитаних вважають порушенням прав людини обмеження для невакцинованих.

Фото pixabay.com

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