Мережу насмішило вірусне відео, спочатку опубліковане на платформі Reddit користувачем під ніком u/1q8b. У ролику під назвою «Не зіпсуй мені це, малюк» мама-собака та її цуценя сподіваються отримати від господині ласощі. Старша з собак на прізвисько Зіппер смирно сидить в очікуванні, а ось її хвостата дочка в збудженні нетерпляче стає на задні лапи.

Жінка каже за кадром: «Сидіти! Зіппер, поки вона не сяде, ти не отримаєш смаколика». Після чого мати помічає поведінку своєї «дитини» і починає стукати лапою її по спині, змушуючи сісти. Цуценя підкоряється, поглядаючи на матір, і схоже, розуміючи викладений урок.

«Мама не дозволить жартувати, коли справа стосується її частування», «Це неймовірно, ха-ха. Вираз морди цуценяти чудовий. Це схоже на перегляд мультфільму», «Ви можете бачити, наскільки важливо, щоб цуценята взаємодіяли зі старшими собаками, щоб навчитися соціально прийнятної поведінки», — писали у коментарях.

«Don't ruin this for me kid»



IG: lmtyoung pic.twitter.com/V8TkEmfbs2 — Buitengebieden (@buitengebieden_) November 23, 2021

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