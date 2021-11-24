Роман Абрамович виграв у лондонському суді справу про наклеп у книзі «Люди Путіна»

Російський мільярдер Роман Абрамович виграв у лондонському суді справу про наклеп у книзі-бестселері «Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід», видавцем якої є HarperCollins, а автором — журналістка Кетрін Белтон. Книга була опублікована у квітні минулого року.

Як повідомляє The Mirror, Високий суд Лондона зокрема визнав наклепницьким твердження про те, що Абрамович купив у 2003 році англійський футбольний клуб «Челсі» за вказівкою президента Росії Володимира Путіна з метою отримання впливу на Заході.

Бізнесмен звинувачував автора та видавництво у публікації відомостей, що ганьблять його репутацію.



Представник 55-річного Абрамовича заявив, що вітає рішення суду.

На видавництво також подавали до суду «Роснефть» та співзасновники «Альфа-банку» Михайло Фрідман та Петро Авен.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Роман Абрамович увійшов до списку 35 громадян Росії, проти яких американські конгресмени запропонували Білому дому запровадити санкції.

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