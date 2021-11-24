Помер останній житель Землі, який народився у XIX столітті — 124-річна філіппінка
На Філіппінах у віці 124 років померла Франциска Сусано. Як повідомляє видання Daily Mail, вона вважалася найстарішою людиною у світі та останнім жителем Землі, що народився у XIX столітті. Книга рекордів Гіннеса саме займалася верифікацією віку довгожительки, але не встигла довести цей процес до кінця. За даними Книги рекордів, титул найстарішої людини зараз офіційно належить 118-річній японці Кані Танаці.
Сусано народилася 11 вересня 1897 року. Тоді Філіппіни ще були колонією Іспанії.
Про смерть Франциски, яку близькі називали Лолою, повідомив уряд міста Кабанкалан у Facebook. «Вона завжди залишатиметься нашим натхненням та гордістю», — йдеться у заяві.
Раніше «ФАКТИ» писали, що померла актриса Ніна Русланова.
Фото Facebook13
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