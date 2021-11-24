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Помер останній житель Землі, який народився у XIX столітті — 124-річна філіппінка

10:01 24 листопада 2021
Помер останній житель Землі, який народився у XIX столітті – 124-річна філіппінка

На Філіппінах у віці 124 років померла Франциска Сусано. Як повідомляє видання Daily Mail, вона вважалася найстарішою людиною у світі та останнім жителем Землі, що народився у XIX столітті. Книга рекордів Гіннеса саме займалася верифікацією віку довгожительки, але не встигла довести цей процес до кінця. За даними Книги рекордів, титул найстарішої людини зараз офіційно належить 118-річній японці Кані Танаці.

Сусано народилася 11 вересня 1897 року. Тоді Філіппіни ще були колонією Іспанії.

Про смерть Франциски, яку близькі називали Лолою, повідомив уряд міста Кабанкалан у Facebook. «Вона завжди залишатиметься нашим натхненням та гордістю», — йдеться у заяві.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129 786 349 472 507&id=102 886 948 829 114

Раніше «ФАКТИ» писали, що померла актриса Ніна Русланова.

Фото Facebook

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