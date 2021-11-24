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Королева Єлизавета посвятила у лицарі свого особистого лікаря під час приватної церемонії

9:20 24 листопада 2021
Королева Єлизавета

95-річна королева Великої Британії Єлизавета II, яка останнім часом змушена була відмовитися від участі у низці заходів через стан здоров'я, власноручно посвятила в лицарі свого особистого лікаря. Приватна церемонія відбулася у Віндзорському замку.

Професор Г'ю Томас із 2005 року працює на королівську родину. У 2014 році його було призначено головою медичної команди палацу та особистим лікарем Її Величності. 63-річний сер Г'ю формально перебував у списках лицарів-командорів Королівського Вікторіанського ордена з початку 2021 року. Однак лише тепер відбулася церемонія посвячення. Королівський Вікторіанський орден був заснований королевою Вікторією у 1896 році. Він вручається тим, хто надав монарху особисті послуги.

Церемонію посвяти у лицарі інших обраних провела раніше дочка королеви принцеса Анна — від імені монарха.

Томас був одним із лікарів, які допомагали дружині онука королеви принца Вільяма Кейт Міддлтон, коли вона народжувала свою третю дитину принца Луї у квітні 2018 року. Він також був одним із тих, хто підписав свідоцтво про смерть чоловіка Єлизавети принца Філіпа у квітні цього року.

Як повідомляє видання Daily Express, сер Г'ю також є професором шлунково-кишкової генетики у відділенні хірургії та раку Імперського коледжу Лондона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Незвичайний випадок: королева Єлизавета відвідала спільні хрестини одразу двох своїх правнуків.

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