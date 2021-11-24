У віці 91 року померла відома американська кондитерка Сільвія Вайнсток, яку називали Королевою тортів. Як повідомляє видання People, вона створювала розкішні торти — у тому числі й на весілля знаменитостей.

Останньою її клієнткою стала дочка Білла Гейтса Дженніфер, яка вийшла заміж у жовтні цього року. Сільвія особисто спекла та декорувала шестиярусний торт, прикрашений білими та рожевими трояндами, хоча у 2016 році оголосила про те, що «іде у відставку» і тепер лише навчатиме молодих кондитерів.

Торт на весіллі Дженніфер Гейтс

Сільвія пекла торти також для Роберта Де Ніро, Софії Вергари, Опри Вінфрі, Кім Кардаш'ян, Біллі Джоела, Мерайї Кері, Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс.

Вайнсток довгий час працювала вчителькою і не думала про бізнес. Власну компанію з випікання та прикраси тортів вона відкрила у зрілому віці 50 років — після того, як пережила рак грудей. І стала піонером у цій індустрії.

Чоловік Сільвії Бен помер у 2018 році у 93 роки. Вони прожили разом 69 років та виховали трьох дочок.

Раніше «ФАКТИ» писали — у 28 років помер актор із фільмів «Дорослі ігри» та «Скаути проти зомбі».

Фото Instagram

464

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter