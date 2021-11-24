Померла «королева весільних тортів» — її останньою клієнткою була дочка Білла Гейтса
У віці 91 року померла відома американська кондитерка Сільвія Вайнсток, яку називали Королевою тортів. Як повідомляє видання People, вона створювала розкішні торти — у тому числі й на весілля знаменитостей.
Останньою її клієнткою стала дочка Білла Гейтса Дженніфер, яка вийшла заміж у жовтні цього року. Сільвія особисто спекла та декорувала шестиярусний торт, прикрашений білими та рожевими трояндами, хоча у 2016 році оголосила про те, що «іде у відставку» і тепер лише навчатиме молодих кондитерів.
Сільвія пекла торти також для Роберта Де Ніро, Софії Вергари, Опри Вінфрі, Кім Кардаш'ян, Біллі Джоела, Мерайї Кері, Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс.
Вайнсток довгий час працювала вчителькою і не думала про бізнес. Власну компанію з випікання та прикраси тортів вона відкрила у зрілому віці 50 років — після того, як пережила рак грудей. І стала піонером у цій індустрії.
Чоловік Сільвії Бен помер у 2018 році у 93 роки. Вони прожили разом 69 років та виховали трьох дочок.
Раніше «ФАКТИ» писали — у 28 років помер актор із фільмів «Дорослі ігри» та «Скаути проти зомбі».
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