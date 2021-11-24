Число жертв наїзду на учасників параду в США зросло: померла восьмирічна дитина

Кількість жертв наїзду на передріздвяний парад у місті Уокешо (американський штат Вісконсин) зросла до шести осіб. Як повідомляє видання People, від отриманих травм у лікарні помер восьмирічний хлопчик Джексон Спаркс. Йому зробили операцію на головному мозку, але врятувати дитину не вдалося. 12-річний брат Джексона Такер все ще залишається у лікарні. Його життя поза небезпекою.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали 48 осіб, зокрема 12 дітей. Загинули п'ятеро людей віком від 52 до 82 років. Троє з них брали участь у параді у складі групи «Бабусі-танцюристки».

Поліція заарештувала водія-вбивцю, який виявився 39-річним репером-аматором Дарреллом Бруком, що неодноразово мав проблеми із законом. Він сів за кермо автомобіля після конфлікту, що стався вдома.

Даррел Брук

Раніше «ФАКТИ» писали — У Болгарії згорів автобус із туристами: десятки загиблих, у тому числі 12 дітей.

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter