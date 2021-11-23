«Голова держави, який постійно бреше»: головний розслідувач Bellingcat Грозєв розповів про враження від зустрічей з Путіним

Болгарський журналіст, медіаменеджер, головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв, який раніше заявляв, що операція українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК Вагнера зірвалася через перенесення, в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон» відзначив, що президент РФ Володимир Путін «давно перейшов рівень своєї компетентності.

В інтерв'ю засновнику інтернет-видання Дмитру Гордону він розповів, що вперше побачив Путіна у середині 1990-х, коли майбутній президент Росії працював у мерії Санкт-Петербурга, а Грозєв жив у цьому місті та керував радіостанцією.

«Виявилося, що він підписав нашу першу ліцензію для радіостанції „Ельдорадіо“. Бо тоді він відповідав за спільні підприємства, а наше було американсько-російським. Потім він опинився на якомусь нашому святі — десь у кутку сидів (ми знайшли фотографію). Він був запрошений від мерії та сидів у кутку, абсолютно ні з ким не спілкувався. Очевидно, людина з комплексами все ж таки», — сказав Грозєв.

Втім, він не виключив, що тоді Путін їх «документував»: «Людина, яка закінчила американський університет, молода, раптом над ЗМІ має контроль… Можливо, так і було».

Журналіст назвав російського президента «головою держави вбивць» та «головою держави, який постійно бреше». А відповідаючи на запитання, чому Путін, який розв'язав війну в Україні, досі є рукостислим у світі, сказав: «Це риторичне питання. Я сам кілька разів ставив його публічно, особливо після нашого розслідування про „бригаду смерті“ ( участь у політичних вбивствах опонентів влади співробітників Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом та спеціального підрозділу Інституту криміналістики ФСБ). Я вважав, що він повинен перейти як мінімум у категорію Лукашенка (на заході не визнають Олександра Лукашенка обраним президентом Білорусі. — Авт.). Тобто- божевільного диктатора, якого якщо й визнають формально правителем, але уникають будь-якого спілкування з ним. Вважав, що має бути така кількість морального обурення, яка переважує прагматику. Але я цього не бачу».

При цьому він додав, що ближче до такої позиції поведінка американського президента Джо Байдена, який погодився із твердженням, що Путін — вбивця. «А ось серед європейських лідерів цього не бачимо. Для мене це незрозуміло» , — додав Христо Грозєв. За спостереженнями журналіста-розслідувача, після виходу з Євросоюзу Великобританія «стала агресивніше поводитися».

Він вважає, що кожна країна «повинна отримати негатив від Кремля», щоб у підсумку вона змінила свою думку про Росію. «Багато хто із західних суспільств не стежать за новинами, не цікавляться війною між Україною і Росією, що це все з вини Росії, що у Чехії вибухали склади, а у Болгарії вбивали когось… Але коли це приходить до тебе, то змінюється склад мислення» , — переконаний розслідувач.

Христо Грозєв не береться прогнозувати, коли ситуація у Росії зміниться. «Все, про що ми думаємо, що воно назавжди, через рік просто пропадає. І через рік ми думаємо: як ми цього не бачили? Ми не знаємо, як цей режим піде. Але я впевнений, що для нас буде несподіванкою, як він піде», — вважає журналіст.

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Фото з сайту президента РФ.

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